Fas ile Moritanya 13 iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Fas ile Moritanya 13 iş birliği anlaşması imzaladı

11.03.2022 15:34
Fas ile Moritanya 13 iş birliği anlaşması imzaladı

Fas ile Moritanya arasında 9 yıl aradan sonra düzenlenen Ortak Yüksek Komite toplantısında 13 iş birliği anlaşması imzalandı.

Fas ile Moritanya arasında 9 yıl aradan sonra düzenlenen Ortak Yüksek Komite toplantısında 13 iş birliği anlaşması imzalandı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta çarşamba günü başlayan Ortak Yüksek Komitesinin son gün toplantısına Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile Moritanya Başbakanı Muhammed Veled Bilal başkanlık etti.

Toplantıda, tarım, hayvansal üretim, balıkçılık, çevre koruma, turizm, sanayi, sağlık, mesleki eğitim, konut, güvenlik ve özel sektörü kapsayan 13 anlaşma imzalandı.

Fas Başbakanı Ahnuş, imza töreninde yaptığı konuşmada, uluslararası zorluklar göz önüne alındığında iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ahnuş, bu kapsamda iki ülke arasındaki hava ve kara taşımacılığının güçlendirilmesi, ilişkilere dinamizm kazandıracak alışveriş ve ticaretin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuk Başbakan Muhammed Veled Bilal de anlaşmaların pek çok alanda iş birliğini ilerleteceğine vurgu yaptı.

Bilal, Fas-Moritanya Ortak Yüksek Komitesinin sekizinci toplantılarına katılmak üzere dün Rabat'a gelmişti.

Ortak komite en son 2013'te toplanmıştı

Komitenin yedinci oturum çalışmaları Nisan 2013'te Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta gerçekleştirilmişti. Rabat ve Nuakşot makamları, söz konusu komitenin yıllardır toplanamamasının nedenlerine ilişkin açıklamada bulunmadı.

Uzun yıllar çeşitli gerginliklere sahne olan iki ülke ilişkilerinde son dönemde dikkate değer iyileşme görülüyor.

İki başkentin pozisyonları, bölgesel meselelerde, özellikle Fas ile Polisario Cephesi arasındaki tartışmalı Batı Sahra bölgesi ve ayrıca zaman zaman Nuakşot'ta Polisario yetkililerinin kabul edilmesinde farklılık gösteriyor.

Moritanya, Polisario ile Fas arasındaki bu çatışmaya ilişkin tutumunun tarafsız olduğunu ve bölgede olayların tırmanma riskini ortadan kaldıracak barışçıl bir çözüm bulmayı hedeflediğini söylüyor.

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Fas-Moritanya Yüksek Komitesinin çalışmaları 9 yıllık aradan sonra başladı Fas-Moritanya Yüksek Komitesinin çalışmaları 9 yıllık aradan sonra başladı

Togo Cumhuriyeti, Moritanya, Aziz, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas ile Moritanya 13 iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika


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