Fas ile Suudi Arabistan arasında deniz hattı kuruluyor - Son Dakika
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Fas ile Suudi Arabistan arasında deniz hattı kuruluyor

19.04.2022 23:04
Fas ile Suudi Arabistan arasında deniz hattı kuruluyor

Fas-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Halid Bincellon, iki ülke arasında bir deniz hattının açılacağını duyurdu.

Fas- Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Halid Bincellon, iki ülke arasında bir deniz hattının açılacağını duyurdu.

Fas resmi haber ajansı MAP'a göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün başlayan Fas-Suudi Arabistan İş Forumu bugün sona erdi.

Fas-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Bincellon, kısa bir süre içerisinde iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve ticari ilişkilere yeni bir dinamizm kazandırmak üzere Fas ile Suudi Arabistan arasında deniz hattının açılacağını söyledi.

Suudi Arabistan Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonunun Fas ile Suudi Arabistan arasında doğrudan bir deniz hattı kurmak için bir nakliye şirketi ile anlaşma imzaladığını vurgulayan Bincellon, bu deniz hattının iki taraf arasındaki ortaklığın geliştirilmesine katkıda bulunacağı umudunu dile getirdi.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur, Fas-Suudi İş Forumu'na katılmak üzere 40 iş adamından oluşan bir heyetin başında Suudi Arabistan'a gitmişti.

Mezzur, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bender el-Hureyf ile iki ülke arasında endüstriyel entegrasyon için bir "yol haritası" üzerinde anlaştıklarını bildirmişti.

Resmi verilere göre Suudi Arabistan'ın Fas'ta 240 farklı alanda yatırımı yer alırken, Fas'ın ise Suudi Arabistan'da 11 yatırım projesi bulunuyor.

Ayrıca, Fas'ın Arap dünyasında başta gelen ticaret ortağı olan Suudi Arabistan ile toplam değeri 1,76 milyar dolara ulaşan bir ticareti söz konusu.

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Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Ticaret, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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