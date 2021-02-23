Fas'ın Akdeniz açıklarında şişme botta bulunan 7'si bebek 59 göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika

Fas'ın Akdeniz açıklarında şişme botta bulunan 7'si bebek 59 göçmen karaya çıkarıldı
23.02.2021 04:01
Fas'ın kuzeyinde Huseyma kentinin açıklarında şişme botta 7'si bebek 59 göçmenin yakalandığı belirtildi.
Fas'ın kuzeyinde Huseyma kentinin açıklarında şişme botta 7'si bebek 59 göçmenin yakalandığı belirtildi.
Fas haber ajansının askeri bir kaynaktan aktardığı bilgiye göre, Avrupa'ya geçmek için Sahra'nın güneyinden gelen Afrikalı göçmenlerin içindi bulunduğu şişme bot, güvenlik güçlerince fark edildi.
Karaya çıkarılan toplam 59 göçmenden 7'sinin sağlık durumlarının kötü olduğu ve kentteki bir devlet hastanesinde tedavi altına alındıkları belirtildi.
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