Fas'ın Ankara Büyükelçisi Lazreq, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi, AA'nın 2012'den sonra geleneksel hale getirdiği oylamada 825 bin fotoğraf karesi arasından seçilen, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorisindeki 64 fotoğrafı tek tek inceledi.

Lazreq, "haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları" başlıklı fotoğrafını seçti.

Fotoğrafın "çok etkileyici" olduğunu vurgulayan Lazreq, bunun nedeninin ise fotoğrafın geleceği, çevre ve ekolojiye saygıyı temsil etmesi olduğunu dile getirdi.

Lazreq, öte yandan fotoğrafın yenilenebilir enerjiyi sembolize ettiğini de belirterek, "Bu, geleneksel mevcut enerji kaynaklarına bir alternatif. İnsanlığa bakış açıları açar. Gezegenimizin ve çevremizin korunmasına katkıda bulunur. Geleceği, çevrenin ve gezegenin korunmasını simgelediği için bu fotoğrafın gücü budur." diye konuştu.

Lazreq, "spor" kategorisinde ise oyunu Ali Atmaca tarafından çekilen "Engelli basketbolcunun sevinci" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Fotoğrafın cesaret ve azmi temsil ettiğini kaydeden Lazreq, "Çünkü bu sporcu, fiziksel durumuna rağmen, amacına ulaşmak için tüm zorlukların üstesinden gelebilir." dedi.

Büyükelçi ayrıca, sporcunun yaşadığı sevinç ve kutlama anını aynı anda ölümsüzleştirebildiği için bu fotoğrafı çeken foto muhabirini tebrik etti.

"Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" başlıklı fotoğrafı seçen Lazreq, fotoğrafın hayatı, hayatın ne kadar güzel olduğunu ve aynı zamanda hayatın başlangıç noktasını temsil ettiğini söyledi.

Büyükelçi Lazreq, bu fotoğrafın yeni doğmuş bir bebeğe gösterilen ilgi ve bakımın resmi olduğunu belirterek, fotoğrafın bir bebeğin hayata attığı ilk adımını sembolize ettiğini vurguladı.

Seçtiği üç fotoğrafın da tutarlı ve birbiriyle bağlantılı olduğunu kaydeden Lazreq, "Hepsi geleceği, çevrenin korunmasını, umudu, azim ve cesareti temsil ediyor." dedi.

Lazreq, öte yandan seçimlerini tereddüt etmeden net bir şekilde gerçekleştirdiğinin altını çizerek, bunun fotoğrafları gönülden inanarak seçmesinin kanıtı olduğunu söyledi.