Fas'ın başkenti Rabat'ta "2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti" kutlaması - Son Dakika
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Fas'ın başkenti Rabat'ta "2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti" kutlaması

25.03.2022 02:21
Fas'ın başkenti Rabat'ta "2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti" kutlaması

Fas'ın başkenti Rabat'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından 2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçilmesine ilişkin kutlamalar başladı.

Fas'ın başkenti Rabat'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından 2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçilmesine ilişkin kutlamalar başladı.

ISESCO ile Fas Kültür, İletişim ve Gençlik Bakanlığı tarafından Rabat'taki 5. Muhammed Tiyatrosu'nda 2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti açılış programı yapıldı.

Programa katılan Kültür, İletişim ve Gençlik Bakanı Muhammed Mehdi Binsaid, Rabat'ın İslam dünyası kültür başkenti olarak seçilmesinin, Rabat'ın Afrika, Arap ve İslam dünyası ile dünyadaki özel durumunu yansıttığını belirtti.

Bakan Binsaid, "Rabat, hoşgörü ve bir arada yaşamanın en yüksek imgelerinin ve anlamlarının somutlaştığı şehirdir. Kent, özgünlük ve modernliğin çeşitli yönlerinin birleştiği küresel bir insan mirasıdır." dedi.

Fas'ın dinler ve medeniyetler arası iletişimin güçlenmesinde "öncü" rol oynadığına vurgu yapan Binsaid, ülkesinin İslam'ın "gerçek değerlerini ve asil mesajını savunarak, kültüre de hak ettiği yeri verdiğini" kaydetti.

Öte yandan ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik ise Rabat'ın İslam dünyasının kültürel mesajını tüm dünyaya taşıyabilecek kapasitede olduğuna dikkati çekerek, Fas Kralı 6. Muhammed'e de teşekkürlerini sundu.

Malik, 2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti kutlamaları kapsamında Rabat'ta, Hazreti Muhammed'in Biyografi ve İslam Medeniyeti Uluslararası Sergisi ve Müzesi'nin açılışı başta olmak üzere yıl boyunca yüzlerce kültür ve sanat programının düzenleneceğini kaydetti.

ISESCO, Kasım 2021'de Fas'ın başkenti Rabat'ı 2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti ilan etmişti.

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İslam İşbirliği Teşkilatı, gençlik, İslam, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ın başkenti Rabat'ta '2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti' kutlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ın başkenti Rabat'ta "2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti" kutlaması - Son Dakika
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