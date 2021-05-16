Fas'ın birçok kentinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi - Son Dakika

Faslılar, İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle dayanışma için ülkenin birçok kentinde gösteri yaptı.

Fas'ta bazı parti, dernek ve sendikaların çağrısı üzerine "Hepimiz Filistiniz" adı altında gösteriler düzenlendi.

Binlerce gösterici başkent Rabat ve Kazablanka başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerindeki meydan ve caddelerde toplandı.

Sıkça "Filistin göz bebeğimizdir" sloganlarının atıldığı gösterilerde, hükümete İsrail ile normalleşme anlaşmasından vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Bazı sosyal medya hesaplarında göstericilerin İsrail bayrağı yakmaya çalıştığı ancak polisin engellediği görüntüler paylaşıldı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan saldırılarını devam ettiği sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.