Fas'ın birçok kentinde Filistin ile dayanışma gösterileri düzenlendi - Son Dakika

Fas'ın birçok kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında Filistin direnişinin kazandığı zaferi kutlamak ve İsrail ile ilişkilerde normalleşmeyi protesto etmek için gösteriler düzenlendi.

Fas'taki "Filistin'i Destekleme ve İsrail ile Normalleşme Karşıtı Cephe"nin çağrısı üzerine Kazablanka, Fes, Meknes ve Tanca başta olmak üzere 40 kentte düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail ile normalleşme aleyhine ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösterilerde, başta Gazze'dekiler olmak üzere Filistin halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Başkent Rabat'ta ise yerel makamlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gösteri düzenlenmesine izin vermedi. Buna rağmen Filistin'le dayanışma gösterisinde bulunmak isteyenlere güvenlik güçleri müdahale etti.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.