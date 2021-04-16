Fas'ın birçok şehrinde teravih namazının camilerde kılınması talebiyle gösteriler düzenlendi - Son Dakika

Fas'ın birçok şehrinde teravih namazının camilerde kılınması talebiyle gösteriler düzenlendi

16.04.2021 17:27
Fas'ın birçok şehrinde teravih namazının camilerde kılınması talebiyle gösteriler düzenlendi, System.String[]

Fas güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında camilerde teravihe izin verilmemesi kararına karşı düzenlenen gösterilerde Tanca kentinde 7 kişiyi gözaltına aldı.

Fas güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında camilerde teravihe izin verilmemesi kararına karşı düzenlenen gösterilerde Tanca kentinde 7 kişiyi gözaltına aldı.

El Yevm 24 sitesinin haberine göre, dün gece Tanca'da onlarca genç, teravih namazını camilerde kılmak için gösteri düzenledi.

Bu sırada protestocu grup ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Bazı göstericilerin güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdiği olaylar sonrası 7 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Safi ve Fez gibi başka şehirlerde de bazı kişilerin, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek teravih namazlarına izin verilmesi talebiyle gösteri düzenlediği bildirildi.

Fas'ta 10 Mayıs'a kadar uzatılan Kovid-19 önlemleri, saat 21.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasını, restoran ve kafelerin 20.00'de kapatılmasını ve şehirlere giriş çıkışların yerel yönetim iznine tabi tutulmasını içeriyor.

Önlemler kapsamında yatsı ve teravih namazlarının camilerde kılınmasına izin verilmiyor.

Güvenlik güçleri, Arbede, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ın birçok şehrinde teravih namazının camilerde kılınması talebiyle gösteriler düzenlendi - Son Dakika


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