Fas'ta kömür ocağı çalışanı 3 kişi karbondioksitten zehirlenerek öldü - Son Dakika
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Fas'ta kömür ocağı çalışanı 3 kişi karbondioksitten zehirlenerek öldü

17.08.2022 00:42
Fas'ta kömür ocağı çalışanı 3 kişi karbondioksitten zehirlenerek öldü

Fas'ın doğusunda yer alan Jerada kentindeki bir maden ocağında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fas'ın doğusunda yer alan Jerada kentindeki bir maden ocağında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'ta yayımlanan yerel yönetim açıklamasında, Jerada kentinde ruhsatlı olarak çalıştırılan bir kömür ocağında 3 kişinin karbondioksit gazından boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölen kişilerin 43, 44 ve 52 yaşlarında oldukları aktarılan açıklamada, söz konusu işçilerin ölümüyle ilgili soruşturmanın açıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta kömür ocağı çalışanı 3 kişi karbondioksitten zehirlenerek öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fas'ta kömür ocağı çalışanı 3 kişi karbondioksitten zehirlenerek öldü - Son Dakika
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