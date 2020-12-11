Fas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine sosyal medyadan tepki yağdı - Son Dakika

Fas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine sosyal medyadan tepki yağdı

11.12.2020 16:07
Fas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine sosyal medyadan tepki yağdı, System.String[]

Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in ülkesinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini açıklaması, ülkedeki sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in ülkesinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini açıklaması, ülkedeki sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Twitter üzerinden açılan "ihanet anlaşması" etiketi, kısa sürede en çok ilgi görenlerde ilk üçarasına girdi.

Kullanıcılar, anlaşmayı "utanç denizine düşmek" olarak yorumlarken, "Anlaşma ihanettir ve bu karar halkı temsil etmiyor", "İstila, istila olarak, ihanet de ihanet olarak kalacak" gibi mesajlar paylaştı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ünlü sunucusu Hatice bin Gina da yaptığı paylaşımda, "Bütün dünya imzalasa bile anlaşma ihanet olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

Fas son 4 ay içinde İsrail ile ilişkileri normalleştiren 4'üncü ülke oldu. Daha önce ABD'nin ara buluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmişti.

Twitter, İsrail, Medya, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine sosyal medyadan tepki yağdı - Son Dakika


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