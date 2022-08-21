Fas'ın kuzeyinde devam eden orman yangınlarında 55 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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Fas'ın kuzeyinde devam eden orman yangınlarında 55 hektar alan zarar gördü

21.08.2022 00:00
Fas'ın kuzeyinde devam eden orman yangınlarında 55 hektar alan zarar gördü

Fas'ın kuzeyinde 3 gündür süren orman yangınlarında 55 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Fas'ın kuzeyinde 3 gündür süren orman yangınlarında 55 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan haberde, ülkenin kuzey kesimindeki Huseyme kentine bağlı ormanlarda 17 Ağustos'ta çıkan yangınları söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Canadair tipi yangın söndürme uçaklarıyla gerekli müdahalelerin yapıldığı ancak bölgenin engebeli yapısı, şiddetli rüzgar ve aşırı sıcakların yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı aktarıldı.

Bölgede 3 gündür süren yangında 55 hektar alanın zarar gördüğü, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Fas'ın kuzeyindeki El-Medik-El-Fineydik kentinde geçen hafta çıkan yangında da 125 hektardan fazla alan zarar görmüştü.

Ülkenin kuzeyindeki bazı illerde temmuz ayında çıkan yangınlarda 10 bin hektardan fazla ormanlık alan zarar görmüştü.

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Kaynak: AA

Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ın kuzeyinde devam eden orman yangınlarında 55 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fas'ın kuzeyinde devam eden orman yangınlarında 55 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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