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Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fas'ın kuzeyinde devam eden orman yangınlarında 55 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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