Son Dakika Haberleri: "Fas'ın tutumlarını kendi kurum ve organları belirler"
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"Fas'ın tutumlarını kendi kurum ve organları belirler"

1 saat önce

Fas hükümetinden, ülkenin ay sonunda ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılım konusundaki tutumunun Dışişleri Bakanlığınca açıklanacağı bildirildi.

Fas hükümetinden, ülkenin ay sonunda ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılım konusundaki tutumunun Dışişleri Bakanlığınca açıklanacağı bildirildi.
Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Bahreyn'deki çalıştaya katılım konusundaki tutumuna ilişkin soruyu yanıtladı.
Halfi "Bahreyn'deki çalıştaya katılım konusunda şunu vurgulamak istiyorum, Fas'ın tutumlarını, kendi kurum ve organları belirler. Ülkenin konuyla alakalı pozisyonunu da Dışişleri Bakanlığı uygun gördüğü bir zaman ve bağlamda açıklar." ifadelerini kullandı.
Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani dün, ülkesinin Bahreyn'in başkenti Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayına katılıp katılmayacağı konusunda bir bilgisi olmadığını söylemişti.
İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili ise Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD'nin öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini öne sürmüştü.
"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon
Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail- Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu kaydediliyor.
Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.
Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:28 Kaynak: AA
Ekonomi, Fas, Bahreyn, Manama, Güncel
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