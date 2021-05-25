Fas İnsan Hakları Derneği: İspanya düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeyi durdurmalı - Son Dakika

Fas İnsan Hakları Derneği, İspanya yönetiminden Melilla kentindeki düzensiz göçmenleri "zorla ve toplu şekilde" sınır dışı etmeye son vermesini istedi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İspanya tarafından gerçekleştirilen sınır dışı işlemlerinin düzensiz göçmenlerin iltica hakkının engellenmesi anlamına geldiği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, Fas'ın Nazor kentinden Melilla'ya geçmeye çalışan Fas, Sahraaltı Afrika, Yemen ve Suriyelilerden oluşan düzensiz göçmenlerin bölge emniyet güçleri tarafından engellenmeye çalışılmasına son verilmesi istendi.

Bölgede 25 Nisan'dan bu yana yasa dışı yollarla 12 toplu göç girişiminde bulunulduğu, bunların 3'ünün Sahraaltı Afrikalılar ve 9'unun da Fas, Yemen ve Suriyeliler tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bu girişimler sonucu İspanya'nın Melilla kentine ulaşanların sayısının ise 250'yi geçmediği ifade edildi.

İspanya ile Fas arasındaki kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüştü.

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'den itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek 2 günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçti.

İspanya İçişleri Bakanlığı ise 19 Mayıs'taki açıklamasında, Ceuta'ya giriş yapan 8 bin kadar düzensiz göçmenin yaklaşık 5 bin 600'ünün geri gönderildiğini veya gönüllü olarak dönüş yaptığını belirtti.