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Fas İnsan Hakları Konseyi: Uygur Türkü İdris Hasan'ı Çin'e iade etmeyin - Son Dakika

Fas İnsan Hakları Konseyi: Uygur Türkü İdris Hasan'ı Çin'e iade etmeyin

23.12.2021 19:53
Fas İnsan Hakları Konseyi: Uygur Türkü İdris Hasan'ı Çin'e iade etmeyin

Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, hükümete Uygur Türkü İdris Hasan'ın Çin'e teslim edimemesi çağrısında bulundu.

Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, hükümete Uygur Türkü İdris Hasan'ın Çin'e teslim edimemesi çağrısında bulundu.

Konsey, İdris Hasan'ın "terör faaliyetlerinde bulunma" suçlamasıyla yargılandığı davada hakkında verilen "Çin'e iade etme" kararıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Ulusal İnsan Hakları Konseyi Başkanı Amine Buayaş, Fas'ın işkence karşıtı anlaşmalara bağlı olduğunu hatırlatarak, hükümeti Hasan'ı Çin'e iade etmemeye çağırdı.

Öte yandan son günlerde Faslı sosyal medya kullanıcılarının "İdris Hasan'ın iadesine hayır" etiketiyle başlattığı kampanya yoğun ilgi görüyor.

Uluslararası Af Örgütü de geçen hafta yaptığı açıklamada, işkenceye maruz kalmakla tehdit edilen Hasan'ın iade edilmemesi çağrısında bulunmuştu.

2012'den beri Türkiye'de yaşayan Uygur aktivist İdris Hasan 19 Temmuz'da Fas'a seyahati sırasında hakkındaki kırmızı bülten gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, Çin hükümetinin Fas ile arasındaki adli anlaşma uyarınca iadesi talep edilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Uygur, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas İnsan Hakları Konseyi: Uygur Türkü İdris Hasan'ı Çin'e iade etmeyin - Son Dakika


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