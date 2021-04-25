Fas İspanya'nın Rabat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika

Fas İspanya'nın Rabat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

25.04.2021 14:39
Fas İspanya'nın Rabat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı, System.String[]

Fas Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Rabat Büyükelçisi Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez'e Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin İspanya'da tedavi altına alınması nedeniyle tepkisini dile getirdi.

Fas Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Rabat Büyükelçisi Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez'e Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin İspanya'da tedavi altına alınması nedeniyle tepkisini dile getirdi.

Fas basınında diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Büyükelçi Rodriguez'in dün Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı aktarıldı.

Dışişleri yetkililerinin Büyükelçi Rodriguez'e Batı Sahra'da bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi lideri Gali'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından İspanya'da tedavi altına alınmasından "duyulan rahatsızlığı" ilettiği kaydedildi.

Konuyla ilgili Büyükelçi Rodriguez'den açıklama talep edildiği belirtilen haberde, "Krallığın ülkenin toprak bütünlüğü konusunda asla müsamahalı davranmayacağı" noktasında kesin görüşünün altının çizildiği ifade edildi.

Fas yerel kaynakları 22 Nisan Perşembe günü Polisario Cephesi lideri Gali'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından Cezayir'in ara buluculuğunda tedavi amaçlı İspanya'ya götürüldüğünü idda etmişti. Haber daha sonra İspanya diplomatik kaynakları tarafından doğrulanmıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Rabat Büyükelçisi, İspanya, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas İspanya'nın Rabat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika


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