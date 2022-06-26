Fas, İspanya'ya geçmeyi planlayan 59 düzensiz göçmeni yakaladı - Son Dakika
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Fas, İspanya'ya geçmeyi planlayan 59 düzensiz göçmeni yakaladı

26.06.2022 21:05
Fas, İspanya'ya geçmeyi planlayan 59 düzensiz göçmeni yakaladı

Fas, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağında yer alan Ceuta (Sebte) kentine geçmeyi planlayan 59 düzensiz göçmenin engellendiğini açıkladı.

Fas, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağında yer alan Ceuta (Sebte) kentine geçmeyi planlayan 59 düzensiz göçmenin engellendiğini açıkladı.

Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Fas polisinin İspanya'nın Ceuta kentine tel örgüleri tırmanarak geçme planında olan bir grup düzensiz göçmene operasyon düzenlediği belirtildi.

Ceuta sınırı yakınlarında tümü Sahra Altı Afrika ülkelerinden 59 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedilen açıklamada, göçmenlerin bir kısmında sınır tellerini aşmak için özel üretilmiş demir teçhizat ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, engellenen söz konusu düzensiz göç faaliyetinin bağlantılarının ortaya çıkarılması için savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Melilla'da yaşananlar

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

Fas İnsan Hakları Derneği, Fas hükümetinin verdiği resmi sayının aksine, 2'si Fas polisi, gerisi göçmen olmak üzere toplam 27 kişinin öldüğünü ileri sürmüş, İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras ise bu olayda 37 göçmenin öldüğünü iddia etmişti.

YORUMLAR
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Melilla: Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağına girmeye çalışan onlarca göçmen öldü Melilla: Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağına girmeye çalışan onlarca göçmen öldü Fas'tan İspanya'ya kaçak geçiş sırasında ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 oldu Fas'tan İspanya'ya kaçak geçiş sırasında ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 oldu
Kaynak: AA

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