Fas-İsrail İş Forumu Tel Aviv'de gerçekleştirildi - Son Dakika

Fas- İsrail İş Forumu, Fas İşletmeleri Genel Federasyonu ile İsrail İşverenler ve İş İnsanları Kurumunun girişimiyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlendi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, foruma tarım, sanayi, sağlık, eğitim, yenilenebilir enerji ve su başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 80 Fas şirketi ile 300 İsrail şirketi katıldı.

Haberde, katma değer ve yeni iş fırsatları yaratacağına vurgu yapılan forumun, Fas ve İsrail arasında güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik ve ticari ortaklığın temellerini atmayı amaçladığı kaydedildi.

Fas İşletmeleri Genel Federasyonu Başkanı Şekip Lalac, forumda yaptığı konuşmada, "Fas ve İsrail, ticaret ve yatırım hacmini artırmak, pazarlara karşılıklı erişimi geliştirmek, ortak sosyal ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için güçlü bir arzuya ve açık bir stratejik vizyona sahip." dedi.

İsrail'le ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarma hedefleri olduğunu belirten Lalac, "İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması, özellikle turizm, sağlık, tarım, su, sanayi, eğitim ve teknoloji dahil olmak üzere ortak çıkar sektörlerinde dikkate değer bir gelişmeye yol açtı." ifadelerini kullandı.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2000'de İkinci İntifada sırasında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

İsrail ile Fas, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 24-25 Kasım 2021'de Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette de iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.