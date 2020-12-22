Fas-İsrail normalleşmesi sonrası Tel Aviv'den Rabat'a ilk uçak seferi yapıldı - Son Dakika

Fas-İsrail normalleşmesi sonrası Tel Aviv'den Rabat'a ilk uçak seferi yapıldı

22.12.2020 17:57
Fas-İsrail normalleşmesi sonrası Tel Aviv'den Rabat'a ilk uçak seferi yapıldı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner liderliğindeki ABD'li ve İsrailli heyeti taşıyan uçak, Fas'ın başkenti Rabat'a indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner liderliğindeki ABD'li ve İsrailli heyeti taşıyan uçak, Fas'ın başkenti Rabat'a indi.

İsrail Hava Yolları'na ait üzerinde Arapça, İbranice ve İngilizce "barış" yazılı bir uçakla Rabat'a gelen ABD'li ve İsrailli yetkililer, Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında bazı görüşmeler gerçekleştirecek.

Fas Kralı 6. Muhammed'in söz konusu heyeti, Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda kabul etmesi ve buradaki görüşmelerin ardından bir dizi iş birliği anlaşması imzalanması bekleniyor.

ABD'li ve İsrailli yetkilileri taşıyan uçak, aynı zamanda Fas-İsrail normalleşmesi sonrası Tel Aviv'den Rabat'a yapılan ilk uçak seferi olma özelliğini taşıyor.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamayla, İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin "mümkün olan en kısa süre içerisinde yeniden başlayacağını" duyurmuştu.

ABD heyeti önceki gün Tel Aviv'e geçerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

İki ülke arasındaki ilk ticari uçuş olması nedeniyle İsrailli ve ABD'li heyeti taşıyan uçak bugün Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda yapılan resmi törenin ardından Fas'a hareket etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Uçak, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas-İsrail normalleşmesi sonrası Tel Aviv'den Rabat'a ilk uçak seferi yapıldı - Son Dakika


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