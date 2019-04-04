Fas İstiklal Partisi'nden Parlamentoya Güven Oylaması Çağrısı

Fas İstiklal Partisi, parlamentoya, hükümet için güven oylaması yapılması çağrısında bulundu.

Fas İstiklal Partisi, parlamentoya, hükümet için güven oylaması yapılması çağrısında bulundu.



Başkent Rabat'ta toplanan Partinin Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümetten güven oyunun geri çekilmesini veya çalışmalarına devam etmesini öngören Anayasa'nın 103. maddesinin işletilmesi istendi.



Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma sistemiyle ilgili çerçeve yasa tasarısına ilişkin yasal süreçteki son gelişmeler nedeniyle böyle bir talepte bulunulduğunun aktarıldığı açıklamada, yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nde tartışılma sürecinin doğurduğu tehlikeli yankılar ve yasama krizinin ardından böyle bir talepte bulunma kararı alındığı belirtildi.



Söz konusu 103. madde, başbakanın Temsilciler Meclisi'ne hükümetin politikaları hakkında açıklama veya yasal bir metin sunmasına imkan sağlıyor, bunun ışığında parlamentoda yapılacak oylamayla hükümetin istifasına veya görevine devam etmesine karar verilmesini öngörüyor.



Eğitim, öğretimle ilgili yasa tasarısını inceleyen parlamento komitesi toplantısı bir haftada 3 kez ertelendi. Komitenin bugün toplanması bekleniyor.





Halk Eğitimini Savunma Ulusal Koalisyonu'nun Fransızca eğitimden vazgeçilmesini talep eden dilekçesini ülkedeki siyasi ve akademik şahsiyetlerden 150 kişi imzalamıştı.





Ülkede Fransızca eğitimin başlaması Milli Eğitim Bakanı Raşid bin Muhtar tarafından Kasım 2015'te yayımlanan genelgeye dayanıyor. Söz konusu genelge, eğitim müfredatındaki karışıklığın giderilmesi, özellikle de mesleki eğitim veren liselerdeki eğitim bütünlüğünün sağlanması için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren, liselerin bilim, mekanik ve elektronik teknolojileri bölümlerindeki matematik ve fen bilimleri derslerinin Fransızca okutulmasını öngörüyordu.



Fas, 1977'de eğitimin Arapçalaştırılması yönünde bir politika benimsemişti. Buna rağmen bilim, teknoloji ve matematik dersleri doksanlı yılların başına kadar liselerde Fransızca olarak okutulmaya devam etmişti. Fen, iktisat, tıp ve mühendislik fakültelerindeki eğitimin Fransızca devam ettiği ülkede, lise eğitimi tamamlanana kadar tüm derslerin Arapçalaştırılması kararı alınmıştı.





Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran da daha önce yaptığı bir açıklamada, Arap diline karşı çetin bir düşmanlık olduğunu belirterek, halktan dillerini koruma konusunda üzerine düşen görevi yapmalarını istemiş ve Arapçanın bilimsel, siyasi ve diğer tüm alanlarda kullanılması çağrısında bulunmuştu.





Fas anayasasına göre, Arapça ülkenin resmi dilidir. Devletin, dilin kullanılması, geliştirilmesi ve korunması görevi bulunuyor. Berberice de devletin bir diğer resmi dili sayılıyor.

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