Fas kabinesi Korona testinden geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas kabinesi Korona testinden geçirildi - Son Dakika

Fas kabinesi Korona testinden geçirildi

6 saat önce

Fas Ekipman, Nakliye, Lojistik ve Su Bakanı Abdelkader Amara'da, Korona virüsü tespit edilmesinin ardından Fas kabinesi testten geçirildi.

Fas kabinesi Korona testinden geçirildi, System.String[]

Fas Ekipman, Nakliye, Lojistik ve Su Bakanı Abdelkader Amara'da, Korona virüsü tespit edilmesinin ardından Fas kabinesi testten geçirildi.

Fas'ta Korona virüsü vaka sayısı 28'e yükseldi. Geçen hafta Avrupa ülkelerine resmi ziyaret gerçekleştiren Fas Ekipman, Nakliye, Lojistik ve Su Bakanı Abdelkader Amara'da korona virüsü tespit edilmişti. Amara'da korona tespit edilmesinin ardından sosyal medya kullanıcılarının baskısı ilw Fas kabinesi korona testinden geçirildi.

Test sonuçları hem bakanların aileleri hem de halk tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. Fas Başbakanı Saad Eddine El Othmani, testin sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. El Othmani, test sonuçlarının negatif çıktığını ifade ederek, "Fas kabinesinde herhangi bir vaka tespit edilmedi" dedi. Othmani, korona virüsü testi yapılan kabinenin test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından resmi görevlerine ara veren bakanların çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

Nakliye, Lojistik ve Su Bakanı Abdelkader Amara ise sosyal medya hesabından Fas halkına seslenerek, durumunun iyi olduğunu ifade etti.

(İHA)

Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:20 Kaynak: İHA
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