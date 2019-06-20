Son Dakika Haberleri: Fas kıyılarında bot battı: 22 ölü
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Fas kıyılarında bot battı: 22 ölü

1 saat önce

İspanya'nın güneyi ile Fas kıyıları arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun batması sonucu 22 kişi öldü.

Fas kıyılarında bot battı: 22 ölü, System.String[]
İspanya'nın güneyi ile Fas kıyıları arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun batması sonucu 22 kişi öldü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:23 
ispanya, fas, öldü, Ekonomi
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