Fas kıyılarında bot battı: 22 ölü
1 saat önce
İspanya'nın güneyi ile Fas kıyıları arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun batması sonucu 22 kişi öldü.
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:23
'nın güneyi ile Fas
kıyıları arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun batması sonucu 22 kişi öldü.
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