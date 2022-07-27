Fas: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücünde görevli 1 askerimiz öldü, 20'si yaralandı - Son Dakika
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Fas: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücünde görevli 1 askerimiz öldü, 20'si yaralandı

27.07.2022 11:21
Fas: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücünde görevli 1 askerimiz öldü, 20'si yaralandı

Fas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MONUSCO) bünyesinde görev yapan askerlerinden birinin hayatını kaybettiğini, 20'sinin yaralandığını duyurdu.

Fas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MONUSCO) bünyesinde görev yapan askerlerinden birinin hayatını kaybettiğini, 20'sinin yaralandığını duyurdu.

Fas resmi haber ajansı MAP'ta yayımlanan Fas Kraliyeti Silahlı Kuvvetleri açıklamasında, KDC'de görevli BM barış gücüne karşı yerli halk tarafından 25-26 Temmuz'da gösteriler düzenlendiği belirtildi.

İsyancıların da söz konusu gösterileri fırsat bilerek ülkenin farklı bölgelerindeki MONUSCO hedeflerine saldırılar düzenlediğine işaret edilen açıklamada, isyancıların silahlı saldırıları sonucu yaralanan Faslı bir askerin dün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Fas Kraliyeti Silahlı Kuvvetleri'nden 20 askerin de hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, yeni saldırı ihtimaline karşı Fas askerlerinin görev yaptığı noktalarda güvenlik önlemleri alındığı ifade edildi.

Göstericiler, BM güçlerinin yıllardır görev yapmasına rağmen bölgeye istikrar yerine huzursuzluk getirdiğini ileri sürüyor.

Ülkedeki BM misyonu bünyesinde 14 bin barış gücü askeri bulunuyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kongo, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücünde görevli 1 askerimiz öldü, 20'si yaralandı - Son Dakika

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