Fas koronavirüs nedeniyle İspanya'yla hava ve deniz taşımacılığını durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas koronavirüs nedeniyle İspanya'yla hava ve deniz taşımacılığını durdurdu - Son Dakika

Fas koronavirüs nedeniyle İspanya'yla hava ve deniz taşımacılığını durdurdu

6 saat önce

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İspanya ile hava ve deniz taşımacılığını çift yönlü olarak durdurdu.

Fas koronavirüs nedeniyle İspanya'yla hava ve deniz taşımacılığını durdurdu, System.String[]

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İspanya ile hava ve deniz taşımacılığını çift yönlü olarak durdurdu.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Rabat yönetimi İspanya makamlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu Kovid-19 ile mücadele kapsamında sivil hava ve deniz taşımacılığını ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı olarak askıya aldı.

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 6'ya yükseldiği Fas'ta tüm dini toplantılar da iptal edilmişti.

İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi

Son Dakika Haberleri
06:41 Amerika'da koronavirüs paniği devam ediyor - NEW
06:23 MALATYA'DA TREN YOLUNDA KORONAVİRÜSÜ TATİLİ YOĞUNLUĞU
05:48 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
05:46 Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları başladı
05:44 ABD'de koronavirüs korkusu eğitime darbe vuruyor - NEW

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 06:45:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas koronavirüs nedeniyle İspanya'yla hava ve deniz taşımacılığını durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]