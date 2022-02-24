Fas, Kovid-19 nedeniyle aldığı olağanüstü hal kararını 1 ay daha uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Fas, Kovid-19 nedeniyle aldığı olağanüstü hal kararını 1 ay daha uzattı

24.02.2022 19:53
Fas, Kovid-19 nedeniyle aldığı olağanüstü hal kararını 1 ay daha uzattı

Fas makamları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uyguladığı "sağlık olağanüstü halini" bir ay daha uzatma kararı aldı.

Fas makamları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uyguladığı "sağlık olağanüstü halini" bir ay daha uzatma kararı aldı.

Hükümet tarafından karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlar Kurulunun Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce aldığı sağlık OHAL'ini 31 Mart'a kadar uzattığı belirtildi.

Rabat yönetimi ilk kez Aralık 2020'de uygulamaya başladığı OHAL kararını her ay uzatıyordu. Bu çerçevede 28 Ocak 2021'de tekrar edilen OHAL, 28 Şubat'ta sona erecekti.

Olağanüstü sağlık durumu kapsamında, "eğlence mekanlarının gece kapatılması, sokağa çıkma yasağı ve aşı kartı olmadıkça şehirler arası seyahat yasağı" gibi istisnai önlemler alınmıştı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 159 bin kişi Kovid-19'a yakalanırken, 15 bin 938 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a karşı aşılama konusunda Arap ve Afrika ülkeleri arasında birinci sırada yer alan 36 milyon nüfuslu Fas'ta bugüne kadar 24 milyon 737 bin kişi aşı oldu.

YORUMLAR
500
Ukrayna Parlamentosundan oybirliğiyle OHAL'e onay Ukrayna Parlamentosundan oybirliğiyle OHAL'e onay Ukrayna parlamentosu kararı kabul etti! Ülkede gece yarısından itibaren başlayacak OHAL uygulanacak Ukrayna parlamentosu kararı kabul etti! Ülkede gece yarısından itibaren başlayacak OHAL uygulanacak

Togo Cumhuriyeti, Olağanüstü Hal, Hükümet, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas, Kovid-19 nedeniyle aldığı olağanüstü hal kararını 1 ay daha uzattı - Son Dakika


Son Dakika
19:44 Son Dakika! Putin, Ukrayna saldırısının ardından ilk açıklamayı yaptı: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz
19:42 Acun Ilıcalı, Hull City tribünlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Gözlerime inanamıyorum
19:17 Ukrayna Devlet Başkanı son durumu açıkladı: Rusya, Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor, bu tüm Avrupa'ya karşı bir savaş ilanıdır
19:10 Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı!
19:09 Rusya işgalindeki Ukrayna halkına Mircea Lucescu'dan önemli mesaj: Korkak değilim, bunu yapamam
18:58 Son Dakika: Ukrayna ilk resmi toprak kaybını yaşadı! Rusya, Herson bölgesini ele geçirdi
18:58 Uçakta kadın yolcunun yan koltuğunda mastürbasyon yaparken yakalandı
18:39 Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Bir kadını rahatsız ediyordu
18:34 Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı, hazırlıklar yapıldı
18:21 İngiltere'den önemli Rusya hamlesi! Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı, Chelsea'ye el konulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 19:59:10. #1.11#
SON DAKİKA: Fas, Kovid-19 nedeniyle aldığı olağanüstü hal kararını 1 ay daha uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement