Fas, Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam ediyor - Son Dakika

Fas, Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam ediyor

Fas hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirleri hafifletmeye devam ediyor.

Fas hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirleri hafifletmeye devam ediyor.

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Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgın sürecinde aşamalı olarak normal hayata dönüş ve ekonominin canlanması için bazı tedbirlerin hafifletildiği belirtildi.

Bu kapsamda resmi spor müsabakalarının seyircisiz düzenlenmesine, kültür merkezleri, kütüphaneler ve müzelerin yüzde 50'lik kapasiteyi geçmemek kaydıyla yeniden açılmasına izin verildi.

Hükümetin 21 Haziran'da aldığı turistik tesislerin, şehir içi ve şehirler arası ulaşımın yüzde 50'lik kapasiteyle açılması kararı da revize edilerek otellerin yüzde 100'lük kapasite, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarının ise yüzde 75 kapasiteyle hizmet vermesi kararı alındı.

Ülkede 20 kişiden az toplantı ve faaliyetlere izin verilirken sinema ve tiyatro salonları, umumi yüzme havuzları kapalı kalmaya devam edecek. Düğün ve cenaze merasimleri gibi büyük katılımlı toplantılar da yapılamayacak.

Karalar bu gece 00.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Hükümetin 21 Haziran'da aldığı ticari faaliyetlerin başlaması, eğlence yerlerinin açılması, şehirler arası seyahat yasağının kaldırılması yönündeki kararları, 25 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlamıştı.

Fas Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle 269 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 17 bin 15'e, iyileşen hasta sayısı ise 14 bin 620'ye yükseldi.

Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas, Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam ediyor - Son Dakika
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