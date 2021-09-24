Üye Girişi
Fas Kralı 6. Muhammed'den Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a taziye telgrafı - Son Dakika

Fas Kralı 6. Muhammed'den Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a taziye telgrafı

24.09.2021 23:23
Fas Kralı 6. Muhammed'den Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a taziye telgrafı, System.String[]

Fas Kralı 6. Muhammed, hayatını kaybeden eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a taziye telgrafı gönderdi.

Fas Kralı 6. Muhammed, hayatını kaybeden eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a taziye telgrafı gönderdi.

Kral 6. Muhammed'in Fas haber ajansı MAP'ta yayımlanan taziye telgrafında, "Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı merhum Abdülkadir bin Salih'in ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldım." ifadelerine yer verildi.

Cezayir halkına ve Cumhurbaşkanı Tebbun'a taziyelerini sunduğunu ifade eden Kral 6. Muhammed telgrafında şunları kaydetti:

"Bu üzücü vesileyle size ve sizin aracılığınızla merhumun ailesine ve kardeş Cezayir halkına en derin taziyelerimi ifade ediyorum. Allah'tan merhumu salihlerden kabul etmesini ve vatanı için yaptıklarından dolayı en güzel karşılıkla mükafatlandırmasını niyaz ediyorum."

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 22 Eylül Çarşamba günü 80 yaşında hayatını kaybetmiş ve ülkede ulusal yas ilan edilmişti.

Fas Kralı 6. Muhammed, 18 Eylül'de hayatını kaybeden eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika için de Cumhurbaşkanı Tebbun'na bir taziye telgrafı göndermişti.

Cezayir-Fas arasındaki son dönemdeki gerginlik

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.

Cezayir son olarak, 22 Eylül'de hava sahasını Fas'ın "düşmanca eylem ve provokasyonları" nedeniyle bu ülkenin uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

Cezayir ile Fas arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı.

Cezayir de Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

cumhurbaşkanı, Cezayir, Eylül, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas Kralı 6. Muhammed'den Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a taziye telgrafı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ağaç kesimi sırasında yaralanan Mehmetçik şehit düştü 22:43 Ağaç kesimi sırasında yaralanan Mehmetçik şehit düştü Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz 22:40 Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu 21:51 Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti 21:30 Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı 19:40 Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı 18:48 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı 18:04 Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı 17:42 Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı

Son Dakika Haberleri
18:47 Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı
18:37 James Rodriguez'in sözleşmesinde şaşkınlık yaratan madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek
18:20 Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı
18:07 Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
18:00 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü
17:57 Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular Sergen Yalçın canlı yayında isim verdi! İşte Ajax maçına yetişecek futbolcular         
23:15
Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın "Avans" paylaşımı yeniden gündemde! Yapılan yorumlar siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı         
22:40
Meral Akşener ilk kez net şekilde konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım Meral Akşener ilk kez net şekilde konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım         
22:23
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşları içinde izledi: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
21:40
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada         
19:52
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
Türkiye'nin gündemine Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti         
17:42
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi         
15:48
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 23:33:06. #1.11#
SON DAKİKA: Fas Kralı 6. Muhammed'den Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a taziye telgrafı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement