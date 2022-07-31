Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir ile normal ilişkiler kurmak istediklerini söyledi - Son Dakika
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Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir ile normal ilişkiler kurmak istediklerini söyledi

31.07.2022 02:11
Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir ile normal ilişkiler kurmak istediklerini söyledi

Fas Kralı 6. Muhammed, iki kardeş halk arasında normal ilişkiler kurmak için Cezayir Cumhurbaşkanlığı ile çalışma arzusu içinde olduklarını söyledi.

Fas Kralı 6. Muhammed, iki kardeş halk arasında normal ilişkiler kurmak için Cezayir Cumhurbaşkanlığı ile çalışma arzusu içinde olduklarını söyledi.

Tahta çıkışının 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla konuşma yapan Fas Kralı, "Tarihi ve insani bağlarla birbirine bağlı ve ortak geleceğe sahip iki kardeş halk arasında Fas ve Cezayir'in el ele vererek çalışması arzusu içindeyiz" dedi.

Cezayir ile Fas ilişkilerine dair söylenenlerin mantıklı olmadığını ve yürekleri dağladığını belirten 6. Muhammed, kendilerinin bu durumdan çıkmak konusunda kararlı olduklarını, iki halk arasındaki anlayış, iletişim ve yakınlaşmanın güçlendirilmesini istediklerini vurguladı.

Fas Kralı 6. Muhammed, şunları söyledi:

"Kardeş Cezayir ve Fas halklarını ayıran sınırlar, anlayış ve iletişim ortamına ebediyen kapalı kalmayacak. Cezayir ve Cezayirlilere kötü söz söyleyen Faslıların suçlayan iddialarına gelince, sorumsuz bir şekilde bunu yapan kimseler, iki kardeş halk arasında fitne ateşi yakmak istiyorlar."

Fas Kralı, vatandaşlarına Cezayirli kardeşleriyle kendilerini birbirlerine bağlayan iyi komşuluk, dayanışma ve kardeşlik değerleriyle iletişimi sürdürmeleri çağrısında bulunarak, "Bizler Cezayirli kardeşlerimizi, Fas'ı ve Faslıları her şart ve durumda daima yanlarında bulacaklarını temin ederiz." şeklinde konuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 30 Temmuz 1999'da babası 2. Hasan'ın yerine tahta oturmuş ve Faslılara ilk Kraliyet konuşmasını yapmıştı.

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Kaynak: AA

Cezayir, Fas, Güncel, Son Dakika

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