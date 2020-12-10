Fas Kralı 6. Muhammed, İsrail'le ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını duyurdu - Son Dakika

Fas Kralı 6. Muhammed, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıkladı.

Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Görüşmede Kral 6. Muhammed, Fas'ın İsrail ile "en yakın zamanda resmi ve diplomatik ilişkiler kurmayı" planladığını söyledi.

Fas ile İsrail arasında karşılıklı uçuşlara başlanması niyetini de dile getiren Kral 6. Muhammed, iki ülke arasında turistlerin yanı sıra Fas kökenli Yahudilerin de yolculuk yapmasının sağlanacağını kaydetti.

İki ülke arasında teknolojik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulunan Fas Kralı, 2002'ye kadar açık olan irtibat bürolarının yeniden açılması konusunda da çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanıyan bir bildiriye imza attığı ve Dahla kentinde konsolosluk açacağı duyuruldu.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1993 yılında varılan Oslo Anlaşması sonrasında, Fas ve İsrail arasında düşük düzeyde ilişki başlamıştı. Ancak 2002 yılında İkinci İntifada'nın başlamasıyla birlikte Rabat yönetimi tek taraflı olarak ilişkileri dondurmuştu.

Uzun süredir başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmişti. Daha sonra Sudan da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

Trump son yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.