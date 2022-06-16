Ancak Fas makamları, geçen ay, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan OHAL'i bir ay daha uzatma kararı almıştı.

Açıklamada, herhangi bir semptom göstermeyen Kral'a birkaç gün istirahat tavsiye edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fas Kralı 6. Muhammed Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

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