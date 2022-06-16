Fas Kralı 6. Muhammed Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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Fas Kralı 6. Muhammed Kovid-19'a yakalandı

16.06.2022 19:41
Fas Kralı 6. Muhammed Kovid-19'a yakalandı

Fas Kralı 6. Muhammed'de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Fas Kralı 6. Muhammed'de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan habere göre, Fas Kralı'nın özel doktoru Prof. Dr. El-Hasan Bilyemeni, yayımladığı yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, herhangi bir semptom göstermeyen Kral'a birkaç gün istirahat tavsiye edildiği kaydedildi.

Fas genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk kez Aralık 2020'de uygulamaya başlanan "sağlık olağanüstü hali"nin (OHAL) mayıs sonu itibarıyla sona ermesi bekleniyordu.

Ancak Fas makamları, geçen ay, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan OHAL'i bir ay daha uzatma kararı almıştı.

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Kaynak: AA

Fas, Güncel, Son Dakika

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