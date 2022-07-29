Fas'ta 1700'den fazla mahkuma kraliyet affı - Son Dakika
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Fas'ta 1700'den fazla mahkuma kraliyet affı

29.07.2022 22:19
Fas'ta 1700'den fazla mahkuma kraliyet affı

Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli suçlardan hükümlü bulunan 1769 mahkum hakkında af kararı çıkardı.

Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli suçlardan hükümlü bulunan 1769 mahkum hakkında af kararı çıkardı.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in Taç Giyme Bayramı dolayısıyla verdiği talimat kapsamında, hükümlü 1459 mahkuma ceza indirimi yapıldığı, 310 kişinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada aftan yararlananların, "tedavisi mümkün olmayan hastalıkları bulunanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuk sahibi mahkumlar olduğu" belirtildi.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarma yetkisine sahip.

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Kaynak: AA

Mahkum, Fas, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fas'ta 1700'den fazla mahkuma kraliyet affı - Son Dakika
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