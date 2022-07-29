Açıklamada aftan yararlananların, "tedavisi mümkün olmayan hastalıkları bulunanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuk sahibi mahkumlar olduğu" belirtildi.

Kaynak: AA

Mahkum, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fas'ta 1700'den fazla mahkuma kraliyet affı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.