Fas Kralı, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Al Nahyan'ı kabul etti - Son Dakika

Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı kabul ettiği bildirildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Fes kentindeki krallık sarayında gerçekleşen görüşmede, Kral 6'ncı Muhammed ile Al Nahyan'ın, iki ülke ilişkilerinin farklı alanlarda geliştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Al Nahyan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in mektubunu Kral 6'ncı Muhammed'e ilettiği görüşmede Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile konuk Bakan'ın danışmanı Muhammed Mahmud Al Hac'ın da hazır bulunduğu kaydedildi???????

BAE, 4 Kasım 2020'de Batı Sahra'nın el-Uyun bölgesinde konsolosluk açan ilk Arap ülkesi olmuştu.