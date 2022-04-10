Fas Kralı ile BAE Veliahtı iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Fas Kralı 6. Muhammed, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberinde, Kral 6. Muhammed ile BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile iftar yemeğinde buluştuğu belirtildi.

Haberde, Kral ile Veliaht Prensi'nin Sale kentinde bulunan Kraliyet Köşkündeki iftar sofrasında bir araya geldiği, bu ziyaretin Kral 6. Muhammed ile Al Nahyan arasındaki güçlü bağların bir yansıması olduğu kaydedildi.

Haberde ziyarete ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Martın sonunda Fas'a resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de başkent Rabat'ta Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.