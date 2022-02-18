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Fas Kralı'ndan, "göçmenlerin ev sahibi ülkelerin ekonomilerine olumlu etkisi var" vurgusu - Son Dakika

Fas Kralı'ndan, "göçmenlerin ev sahibi ülkelerin ekonomilerine olumlu etkisi var" vurgusu

18.02.2022 18:25
Fas Kralı'ndan, "göçmenlerin ev sahibi ülkelerin ekonomilerine olumlu etkisi var" vurgusu

Fas Kralı 6. Muhammed, Kovid-19'un, "göçmenlerin ekonomiye zarar vermediğini, aksine hem alıcı ülkeler hem de menşe ülkeler üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu kanıtladığını" söyledi.

Fas Kralı 6. Muhammed, Kovid-19'un, "göçmenlerin ekonomiye zarar vermediğini, aksine hem alıcı ülkeler hem de menşe ülkeler üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu kanıtladığını" söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB- Afrika Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Fas Kralı 6. Muhammed'in yazdığı mektubu okudu.

Fas Kralı, zirveye hitaben yazdığı mektubunda, "Kovid-19, göçmenlerin ekonomiye zarar vermediğini, aksine hem alıcı ülkeler hem de menşe ülkeler üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.

Bu konuya sadece bir meydan okuma olarak değil, büyük bir fırsat kaynağı olarak yaklaşmanın zorunlu olduğunu vurgulayan Kral 6. Muhammed, ülkesinin bu konuyla ilgili yanlış anlamaları ortadan kaldırmaya çalıştığına işaret etti.

Eğitimin garanti altına alınması, gençler için eğitim ve istihdamın hızlandırılması, kültürün teşvik edilmesi, göçün ve insan hareketlerinin düzenlenmesi, Afrika Birliği ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklığın temel bahis konusu olduğunu kaydeden Kral 6. Muhammed, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne Afrika ne de Avrupa bu hedefleri birbirinden bağımsız tek başına gerçekleştiremez. Dolayısıyla bu konuda ortak çıkarlarımızın dikte ettiği ortak bir sorumluluğumuz var."

Eğitim, kültür, mesleki eğitim, seyahat ve göçün tamamının Fas, Afrika ve AB ile ortaklık çerçevesindeki çalışmaların önceliklerini oluşturan konular olduğunu belirten Fas Kralı, her iki kıtayı da yatırım yapmaya ve gençlerin tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlamaya çağırdı.

AB-Afrika Zirvesi, iki kıta arasında rotasyonla 3 yılda bir düzenleniyor.

Bir önceki zirve, 29-30 Kasım 2017'de Fildişi Sahili'nde düzenlenmiş, 2020 için planlanan zirve ise Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

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Belçika, Afrika, Europe, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas Kralı'ndan, 'göçmenlerin ev sahibi ülkelerin ekonomilerine olumlu etkisi var' vurgusu - Son Dakika


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