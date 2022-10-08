Fas Kralı'ndan hükümlülere Mevlit Kandili affı - Son Dakika
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Fas Kralı'ndan hükümlülere Mevlit Kandili affı

08.10.2022 22:04
Fas Kralı'ndan hükümlülere Mevlit Kandili affı

Fas Kralı 6. Muhammed, Mevlit Kandili vesilesiyle hükümlü 672 kişi hakkında af kararı çıkardı.

Fas Kralı 6. Muhammed, Mevlit Kandili vesilesiyle hükümlü 672 kişi hakkında af kararı çıkardı.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in Mevlit Kandili vesilesiyle aldığı kararla, çeşitli suçlardan hükümlü 672 kişinin affedildiği ve cezalarında indirime gidildiği bildirildi.

Açıklamada, aftan yararlanan mahkumlardan 155'inin serbest bırakıldığı, 517'sinin ise cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.

Fas Anayasası'nın 58. maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor. Ülkede gelenekselleşen Kral affı, bazı mahkumların tamamen serbest bırakılmasını, bazılarının cezalarının hafifletilmesini öngörüyor.

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Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas Kralı'ndan hükümlülere Mevlit Kandili affı - Son Dakika

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