Fas Kralı, ülkesinde bulunan Hamas heyeti onuruna akşam yemeği verdi - Son Dakika

Fas Kralı 6. Muhammed'in, resmi temaslar kapsamında ülkesinde bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki Filistinli heyetin onuruna akşam yemeği verdiği bildirildi.
Fas resmi televizyon kanalı El-Ule'nin haberine göre, Kral 6. Muhammed'in başkent Rabat'taki Ez-Ziyafe Sarayı'nda verdiği yemeğe Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Fas siyasi partileri ve sendika temsilcilerinden çok sayıda kişi de katıldı.
Hamas lideri Heniyye, Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere 15 Haziran'da geldiği Fas'ta Başbakan Osmani ve Meclis Başkanı Habib el-Maliki tarafından kabul edilmişti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 10 Mayıs'ta başlayıp, 11 gün süren saldırılarının ardından Hamas lideri Heniyye, Rabat'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA
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