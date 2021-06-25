Fas Kraliyet Havayolları, Kazablanka'dan Antalya'ya direkt uçuş başlatıyor - Son Dakika

Fas Kraliyet Havayolları (RAM), kuzeydeki Kazablanka'dan doğrudan uçuş gerçekleştirdiği yurt dışı destinasyonlarına Antalya'yı da ekleme kararı aldı.
Havayolları şirketinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 11 Temmuz'dan itibaren Kazablanka'daki V. Muhammed Havalimanı'ndan Antalya'ya direkt uçuşlara başlanacağı ifade edildi.
Açıklamada, Kazablanka-Antalya arası tarifeli uçuşların sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.
Kazablanka-Antalya hattı, Fas ile Türkiye arasındaki 3. direkt uçuş hattı olma özelliği taşıyacak. İki ülke arasında 2005'te Kazablanka- İstanbul, 2019'da da Marakeş-İstanbul hattı açılmıştı.
Kaynak: AA
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