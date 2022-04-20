Fas, kültürel mirasın korunması için marka oluşturuyor - Son Dakika
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Fas, kültürel mirasın korunması için marka oluşturuyor

20.04.2022 00:13
Fas, kültürel mirasın korunması için marka oluşturuyor

Fas, ülkenin kültürel mirasını taşıyan ürünlerin hukuki olarak korunması için "Turas el-Mağrib" (Fas Kültürü) adıyla bir marka oluşturma kararı aldı.

Fas, ülkenin kültürel mirasını taşıyan ürünlerin hukuki olarak korunması için "Turas el-Mağrib" (Fas Kültürü) adıyla bir marka oluşturma kararı aldı.

Fas Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kültür, İletişim ve Gençlik Bakanı Muhammed Mehdi Binsaid'in, ülkede "Fas Kültürü" adıyla ilk defa oluşturulan ayrım markasını tanıtmak için bir bakanlık kararına imza attığı belirtildi.

Söz konusu markayla, Fas'ın maddi ve manevi kültürel mirasını taşıyan ürünlerin yasa dışı kullanımının engellenmesinin hedeflendiği ifade edildi. Bu bağlamda ülkenin kültürel miras listesinin bir envanterinin çıkarılması için bir danışma komisyonu oluşturulacağı kaydedildi.

Faslı şirket ve derneklerin uygun şartları yerine getirmeleri durumunda bu markayı alabilecekleri aktarılan açıklamada, ülkenin kütür mirasının yasa dışı kullanımının da uluslararası makamlar nezdinden kovuşturulmaya tabi tutulabileceği ifade edildi.

Fas Kültür Bakanlığı, dün başlayan ve 18 Mayıs'a kadar devam edecek olan "Kültür Ayı" etkinlikleri kapsamında ülkenin kültürel mirasının tanıtılması amacıyla çeşitli bölgelerde bir dizi etkinlik düzenleneceğini duyurmuştu.

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gençlik, Söz, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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