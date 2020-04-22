Fas, Kuveyt ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 149'a, Lübnan'da 22'ye, Kuveyt'te 13'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 149'a çıktığı belirtildi.

Ülkede 168 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 377 olduğu aktarılan açıklamada, şu ana kadar 398 kişinin hastalıktan kurtulduğu kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, enfekte olan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 22'ye yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, 1089 kişiye yapılan testlerden 5'inin pozitif çıktığı böylece ülkede kaydedilen toplam vaka sayısının 682 olduğu ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece toplam can kaybının 13'e yükseldiği belirtilen açıklamada, 168 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının da 2 bin 248 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık ayırca şu ana kadar 443 kişinin virüsü yenerek iyileştiğini aktardı.