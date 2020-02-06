Fas'la iş birliğinin ardından İspanya'ya düzensiz göçmen akışı yüzde 50 azaldı - Son Dakika
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Fas'la iş birliğinin ardından İspanya'ya düzensiz göçmen akışı yüzde 50 azaldı

6 saat önce

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, ülkesinin Fas ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde İspanya sahillerine gelen düzensiz göçmen sayısının yüzde 50 azaldığını açıkladı.

Fas'la iş birliğinin ardından İspanya'ya düzensiz göçmen akışı yüzde 50 azaldı, System.String[]

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, ülkesinin Fas ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde İspanya sahillerine gelen düzensiz göçmen sayısının yüzde 50 azaldığını açıkladı.

Marlaska, Fas'ın başkenti Rabat'ta Faslı mevkidaşı Abdulvafi Leftit ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Düzensiz göç ve terörizmle mücadele konusundaki iş birliği dolayısıyla Fas'a teşekkür eden Marlaska, "İki yıl önce oluşturduğumuz ortak komitenin çalışmalarını gözden geçirmek için dokuzuncu toplantımızı yapıyoruz." dedi.

Fas ile yaptığı iş birliği sayesinde İspanya sahillerine gelen düzensiz göçmen sayısının yüzde 50 düştüğünü kaydeden Marlaska, iki ülke arasındaki iş birliği neticesinde denizde çok sayıda düzensiz göçmenin kurtarıldığını, pek çok yasa dışı faaliyetin engellendiğini ve suç şebekelerinin çökertildiğini ifade etti.

Fas İçişleri Bakanı Leftit ise görüşmede iki ülke arasında yapılan iş birliğinin geçen yılki sonuçlarını değerlendirdiklerini aktardı.

Leftit, İspanya ile Fas arasındaki uyumlu iş birliğinin alanlarını artırmak istediklerini dile getirdi.

Süleyman Soylu, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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