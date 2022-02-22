Fas: Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şey kurumsal boşluklardır - Son Dakika
Üye Girişi

Fas: Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şey kurumsal boşluklardır

22.02.2022 21:03
Fas: Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şey kurumsal boşluklardır

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şeyin ülkedeki kurumsal boşluklar olduğunu belirtti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şeyin ülkedeki kurumsal boşluklar olduğunu belirtti.

Burita, Fas'a resmi ziyaret gerçekleştiren Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fas Dışişleri Bakanı, Maltalı mevkidaşıyla görüşmesinde iki ülke arasında farklı sektörlerdeki iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra daha önce ülkesinin diyalog görüşmelerine ev sahipliği yaptığı Libya meselesini değerlendirdiklerini söyledi.

Libya'daki kurumların görevlerine normal akışında devam etmesi gerektiğini vurgulayan Burita, ülkesinin Libya'nın işlerine ya da kurumların kararlarına müdahale etmediğini, ülkede istikrarın yeniden sağlanmasını önemsediğini aktardı.

Burita, seçimlerin Libya'da istikrarı güçlendirmek adına bir başlangıç ??noktası olması gerektiğine dikkati çekti.

"Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şey kurumsal boşluklardır." diyen Burita, taraflara görüşme zemini oluşturması için Fas'ın kapılarının Libyalı gruplara daha önce olduğu gibi yine açık olduğunu kaydetti.

Libya-Fas arasında yakında istişare görüşmelerinin yapılacağına işaret eden Burita, ülkesinin, özellikle Akdeniz bölgesindeki ortak problemler gölgesinde iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini isteğini dile getirdi.

Libyalı tarafların Fas'taki diyalog görüşmeleri

Fas, 2020 ve 2021'de Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisini temsilen bir araya gelen 13+13 Komitesinin diyalog görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

Sonuncusu Ocak 2021'de Fas'ın Buznika kentinde gerçekleşen görüşmelerde ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin seçimine ilişkin kriterlerin çoğu üzerinde anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Fas ayrıca Eylül 2021'de de Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi heyetleri arasında seçim yasasına ilişkin toplantıya ev sahipliği yapmıştı.

Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimler, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle planlanan tarihte yapılamamıştı.

Fas: Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şey kurumsal boşluklardır
Fas: Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şey kurumsal boşluklardır
Fas: Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şey kurumsal boşluklardır

YORUMLAR
500
Libya'da yabani hayvan yetiştiren aile halkın 'hayvanat bahçesi' özlemini gideriyor Libya'da yabani hayvan yetiştiren aile halkın 'hayvanat bahçesi' özlemini gideriyor Son dakika haberi | Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu: 'Çin yeni bir kriz çıkartabilir' Son dakika haberi | Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu: 'Çin yeni bir kriz çıkartabilir'

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Libya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas: Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şey kurumsal boşluklardır - Son Dakika


Son Dakika
21:13 Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri!
21:02 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
20:25 Mbappe'nin annesi tüm sırrı ortaya döktü! Önemli transfer için geri sayım başladı
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
20:12 Halil Falyalı cinayetini aydınlatacak görüntüler! Mustafa Söylemez'in Sedat Peker'in akrabasıyla görüştüğü anlar ortaya çıktı
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 21:31:28. #1.13#
SON DAKİKA: Fas: Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şey kurumsal boşluklardır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement