Fas, Lübnan, Cezayir ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Fas, Lübnan, Cezayir ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 41, Lübnan'da 10, Cezayir'de 5 ve Bahreyn'de 1 kişi daha hayatını kaybetti, Katar'da vaka sayıları arttı.

Fas, Lübnan, Cezayir ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 41, Lübnan'da 10, Cezayir'de 5 ve Bahreyn'de 1 kişi daha hayatını kaybetti, Katar'da vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında 41 kişi daha vefat etti ve 2 bin 553 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle can kaybı 2 bin 410'a, vaka sayısı da 137 bin 248'e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı ise 2 bin 18 artarak 115 bin 354'e ulaştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 10 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1261 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 424'e, vaka sayısı da 46 bin 918'e çıktı.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 625 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 20 bin 490 oldu.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 5 kişi daha yaşamını yitirdi ve 129 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1773'e, vaka sayısı da 52 bin 399'a yükseldi.

İyileşen hasta sayısısı ise 91 artarak 36 bin 763'e ulaştı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 454 kişinin enfekte olduğu, 458 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybının 262'ye, vaka sayısının da 73 bin 116'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 67 bin 933'e ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 251 yeni vaka tespit edildiği, 229 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 126 bin 943 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 123 bin 893'e ulaştığı kaydedildi.

Yeni can kaybının görülmediği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 216 kişi yaşamını yitirdi.

Bahreyn, Cezayir, Lübnan, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 00:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas, Lübnan, Cezayir ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

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