Fas Meclis Başkanı, Libya'daki Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'le görüştü - Son Dakika

Fas Meclis Başkanı Habib el-Maliki, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Libya krizine ilişkin çözüm yollarını görüştü.

Fas Meclis Başkanı Maliki, ülkesini ziyaret eden Akile Salih ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Maliki, ülkesinin Libyalı taraflar arasında yakınlaşma sağlamaya çalıştığını belirterek, "Fas, özellikle 2015'te Suheyrat Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Libya'daki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor." dedi.

Fas'ın Libya'nın otoritesine saygı duyduğunu vurgulayan Maliki, ülkesinin Tobruk'taki TM tarafından krizin çözümü için sunulan öneriyi değerlendirdiğini söyledi.

Maliki, "Bu girişimin, tüm bölgeyi etkileyen Libya krizinin çözümü için bir çıkış olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salih ise Maliki'yle Libya krizine ilişkin çözüm yollarını masaya yatırdıklarını belirterek, "Fas, Libya'da yeni bir yürütme organı oluşturulması yönündeki girişimime desteğini belirtti." diye konuştu.

Meclis Başkanı Maliki'nin ilerleyen saatlerde ayrıca, Fas'a davet ettiği Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşmesi bekleniyor.

Rabat yönetimi, Libya krizinin çözümü konusunda 2015 yılında Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan anlaşmanın temel alınmasını vurguluyor.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015'te gerçekleştirilen toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Salih'in girişimi

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Hafter'in askeri kayıplar yaşadığı nisan ayı sonlarında Libya krizinin siyasi çözümü için bir girişimde bulunmuştu.

Söz konusu girişim, 9 üyeli Başkanlık Konseyinin 3 üyeli olarak yeniden yapılandırılmasını, ülkedeki her bölgenin kendi temsilcilerini seçmesini öngörüyor.