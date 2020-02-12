Fas Meclis Başkanı Maliki'den, Orta Doğu barışıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas Meclis Başkanı Maliki'den, Orta Doğu barışıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Fas Meclis Başkanı Maliki'den, Orta Doğu barışıyla ilgili açıklama Açıklaması

28 dakika önce

Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getiren politikalar devam ettiği sürece Orta Doğu'da barış olmayacağını söyledi.

Fas Meclis Başkanı Maliki'den, Orta Doğu barışıyla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getiren politikalar devam ettiği sürece Orta Doğu'da barış olmayacağını söyledi.

Meclisteki oturumda konuşan Maliki, Filistin meselesinde sorunun özünün İsrail işgalinin devam etmesi olduğunu vurguladı.

Maliki, "Toplu cezalandırma, topraklara el konulması ya da Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getiren diğer politikalar devam ettiği sürece barış olmaz." dedi.

Filistin meselesinin, Filistin halkının bağımsızlığı ve bağımsız devletin kurulması konusundaki devredilemez haklarıyla alakalı olduğuna işaret eden Maliki, Fas'ın, bu hakların gasbına karşı olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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