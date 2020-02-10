Fas Meclisinden Filistinlilerin

Fas Meclisi, Filistin halkının, başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerini inşa hakkı olduğunu belirtti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, Filistin- İsrail meselesinde adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması gerektiği vurgulandı.

"Başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerini inşa etmek, Filistin halkının hakkıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu çözümün Filistin halkına bu hakkını da vermesi gerektiği kaydedildi.

ABD'nin sözde barış planını ilan ettiği günden bu yana Fas'ın her münasebetle Filistin davasına ilişkin net, değişmez ve sorumluluk taşıyan tavrını ifade ettiği aktarılan açıklamada, İsrail ve Filistinliler arasında eşitlik ilkesi üzerine kurulu müzakereler yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus ile Fas Kralı 6. Muhammed arasında geçen yıl mart ayında imzalanan Kudüs Beyannamesi hatırlatıldı.

Kudüs Beyannamesi



Kudüs Beyannamesi'nde, insanlığın ortak mirası, buluşma noktası ve tek tanrılı üç dinin mensuplarının barış içinde bir arada yaşamasının sembolü olan Kudüs'ün korunması çağrısı yapılmıştı.

Kudüs'ün çok dinli bir şehir özelliğini koruma ve geliştirme çağrısında bulunulan beyannamede, üç dinin ibadet hakkının, barış ve kardeşliğin geleceği için garanti altına alınması gerektiği belirtilmişti.

Trump'ın sözde barış planı



ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.



Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.