Fas Meclisinin oturumları Berberice diline anlık çevrilmeye başlandı - Son Dakika
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Fas Meclisinin oturumları Berberice diline anlık çevrilmeye başlandı

11.04.2022 21:56
Fas Meclisinin oturumları Berberice diline anlık çevrilmeye başlandı

Fas Meclis oturumları, ülke tarihinde ilk kez anlık olarak Berbericeye (Amazig Dili) çevrildi.

Fas Meclis oturumları, ülke tarihinde ilk kez anlık olarak Berbericeye (Amazig Dili) çevrildi.

Bugünkü Aziz Ahnuş başbakanlığındaki hükümet üyelerine sözlü soruların yöneltildiği Meclis Genel Kurulu oturumu, Berbericeye anlık bir şekilde tercüme edildi. Bu adım birçok milletvekili tarafından takdir ve memnuniyetle karşılandı.

Meclisteki Halk Hareketi Partisi Milletvekili Muhammed Uzeyin, Berbericenin simultane tercümesinin benimsendiğini kaydederek, Meclis iç sisteminin bu tercüme meselesini içerecek şekilde değiştirilmesi ve Berbericenin Meclis komisyonları tarafından da kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Meclis Başkanı Reşid el-Alemi, yeni yasama döneminin açılışında yaptığı konuşmada, Meclis oturumlarında Berbericeye simultane çeviri yapılacağını belirtmişti.

Berberice, Fas Anayasası'na göre Arapça ile birlikte ülkenin ikinci resmi dili. 2011 yılında resmi dil olarak kabul edilen Berbericenin kamusal alanda daha fazla etkinleştirilmesi talepleri yükseliyor.

Fas hükümeti, geçen yıl aralık ayında Berbericenin resmi karakterini etkinleştirmek için 1 milyar dirhemlik (yaklaşık 100 milyon dolar) bütçe tahsis ettiğini duyurmuştu.

Berberiler ya da diğer adıyla Amazigler, doğuda Mısır'ın batısındaki Siva Vahası'ndan batıda Atlas Okyanusu'na, kuzeyde Akdeniz'e, güneyde Sahra'ya kadar uzanan bölgede yaşayan ve nüfusları 50 milyonu aştığı tahmin edilen yerli halk topluluğu olarak biliniyor.

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Togo Cumhuriyeti, Hükümet, Aziz, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas Meclisinin oturumları Berberice diline anlık çevrilmeye başlandı - Son Dakika


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