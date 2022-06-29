Enagas'ın doğal gaz akışının salı günü başladığı yönünde açıklama yaptığı belirtilen haberde şirketin, kaynağın Cezayir olmadığı bilgisini de paylaştığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Cezayir, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fas medyası: İspanya'dan Fas'a doğal gaz akışı başladı - Son Dakika

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