Fas-Moritanya Yüksek Komitesinin çalışmaları 9 yıllık aradan sonra başladı - Son Dakika
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Fas-Moritanya Yüksek Komitesinin çalışmaları 9 yıllık aradan sonra başladı

10.03.2022 00:16
Fas-Moritanya Yüksek Komitesinin çalışmaları 9 yıllık aradan sonra başladı

Fas ile Moritanya arasındaki ortak yüksek komitenin 8'inci toplantısı, 9 yıllık bir aradan sonra Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı.

Fas ile Moritanya arasındaki ortak yüksek komitenin 8'inci toplantısı, 9 yıllık bir aradan sonra Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'a göre, başkent Rabat'ta başlayan toplantı cuma gününe kadar devam edecek. Toplantıda, çeşitli bakanlıklardan temsilcilerin katılımıyla iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmenin yollarını ele alacak.

Komiteye Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile Moritanya Başbakanı Mohamed Vild Bilal başkanlık ediyor.

Fas Dışişleri Bakanlığı Şam Bölgesi, Körfez, Arap ve İslam Dünyası Kuruluşları Direktörü Fuad Ahrif, iki ülke arasındaki ilişkileri "köklü" olarak nitelendirdi.

Ahrif, İki ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel ilişkilerinin seviyesini yükseltme arzusunu gerçekleştirmek için farklı iş birliği mekanizmaları kurmak ve teşvik edici bir yasal çerçeve sağlamak için önemli bir itici güç olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin birçok hayati alanda verimli ortaklıklar kurma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Ahrif, toplantının iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ilerletilmesine ilişkin istekleri engelleyebilecek sorunlara çözümler bulmak için bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi.

Moritanya Dışişleri Bakanlığı İkili İş birliği Genel Müdürü Muhammed El-Hanşi, bu görüşmelerin düzenlenmesini, balıkçılık, mesleki eğitim ve ticaret gibi çeşitli alanlarda iş birliğine giden yolda önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Komitenin yedinci oturum çalışmaları, Nisan 2013'te Moritanya'nın başkenti Navakşot'ta gerçekleştirilmişti.

Rabat ve Navakşot makamları, söz konusu komitenin yıllardır toplanamamasının nedenlerine ilişkin bir açıklamada bulunmamıştı. Ancak iki ülke ilişkileri uzun yıllar boyunca çeşitli gerginliklere sahne olmuşken son zamanlarda dikkate değer bir iyileşmeye tanık oldu.

İki başkentin pozisyonları, bölgesel meselelerde, özellikle Fas ile Polisario Cephesi arasındaki tartışmalı Batı Sahra bölgesi ve ayrıca zaman zaman Navakşot'ta Polisario yetkililerinin kabul edilmesinde farklılık gösteriyor.

Moritanya, Polisario ile Fas arasındaki bu çatışmaya ilişkin tutumunun tarafsız olduğunu ve bölgede olayların tırmanma riskini ortadan kaldıracak barışçıl bir çözüm bulmayı hedeflediğini söylüyor.

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Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Moritanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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