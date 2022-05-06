Fas: Nijerya ile doğal gaz süreci doğru yönde ilerliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fas: Nijerya ile doğal gaz süreci doğru yönde ilerliyor

06.05.2022 00:10
Fas: Nijerya ile doğal gaz süreci doğru yönde ilerliyor

Fas hükümeti, Nijerya ile başlatılan doğal gaz boru hattı sürecinin doğru yönde ilerlediğini duyurdu.

Fas hükümeti, Nijerya ile başlatılan doğal gaz boru hattı sürecinin doğru yönde ilerlediğini duyurdu.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, hükümetin haftalık kabine toplantısı sonrası başkent Rabat'ta basın toplantısı düzenledi.

Baytas, "Kral 6. Muhammed ile Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin belirlediği stratejik doğal gaz projesi doğru yönde ilerliyor." dedi.

Öte yandan Fas Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Nadiye Fettah'ın OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Başkanı Abdulhamid El-Halife ve Ulusal Hidrokarbonlar ve Madenler Ofisi Genel Direktörü Amine Benhadra ile söz konusu boru hattı projesinin tamamlanması için 14,3 milyon dolar değerinde bir finansman anlaşması imzaladığı belirtildi.

Fas ile Nijerya arasında 2018'de imzalanan doğal gaz boru hattı inşası anlaşmasıyla Fas başta olmak üzere, Batı Afrika ile Avrupa ülkelerinin doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanması ve Afrika ülkelerinin sanayi alanında kalkınması hedefleniyor.

YORUMLAR
500
İngiltere, Nijerya'dan kaçırılan 23 milyonu aşkın dolara el koydu İngiltere, Nijerya'dan kaçırılan 23 milyonu aşkın dolara el koydu KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümet kurulması için istişarelere başladı KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümet kurulması için istişarelere başladı

Doğalgaz, Nijerya, Hükümet, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas: Nijerya ile doğal gaz süreci doğru yönde ilerliyor - Son Dakika


Son Dakika
23:45 Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi
23:44 Ümit Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya yeni bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum
23:42 İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro
23:39 AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:58 İsrail'de baltalı iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
22:54 Bakan Süleyman Soylu canlı yayında tarih verdi! Otoyollardaki hız sınırı 140 km'ye yükseliyor
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
22:14 Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu
21:58 Ümit Özdağ, "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'ı reddetti: Gelme, tek gideceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 00:16:12. #1.12#
SON DAKİKA: Fas: Nijerya ile doğal gaz süreci doğru yönde ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement