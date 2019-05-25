Fas: Ölen yakınlarının sağlık masrafını karşılayamayan aileden hastane merhumun organlarını istedi

Fas'ın Kazablanka şehrinde özel bir hastane, hayatını kaybeden bir kişinin sağlık masraflarının karşılanması için ailesinden naaşın organlarını istedi.Kazablanka yakınlarındaki bir otoyolda kaza geçiren bir kişi önce devlet hastanesine kaldırıldı. Fakat burada ameliyat için gerekli ekipman olmamasından dolayı özel hastaneye sevk edildi. Faslı hasta özel hastane yolundayken ise ambulanstakilerin önerisiyle özel bir kliniğe götürüldü.