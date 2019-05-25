Son Dakika Haberleri: Fas: Ölen yakınlarının sağlık masrafını karşılayamayan aileden hastane merhumun organlarını istedi

Fas: Ölen yakınlarının sağlık masrafını karşılayamayan aileden hastane merhumun organlarını istedi

4 dakika önce

Fas'ın Kazablanka şehrinde özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren bir kişinin hastane masrafları ödenmediği için naaşını ailesine vermeyi reddeden hastane yetkilileri, masraflara karşılık ölen kişinin "organlarını" istedi.

Fas: Ölen yakınlarının sağlık masrafını karşılayamayan aileden hastane merhumun organlarını istedi, System.String[]
Fas'ın Kazablanka şehrinde özel bir hastane, hayatını kaybeden bir kişinin sağlık masraflarının karşılanması için ailesinden naaşın organlarını istedi.

Kazablanka yakınlarındaki bir otoyolda kaza geçiren bir kişi önce devlet hastanesine kaldırıldı. Fakat burada ameliyat için gerekli ekipman olmamasından dolayı özel hastaneye sevk edildi. Faslı hasta özel hastane yolundayken ise ambulanstakilerin önerisiyle özel bir kliniğe götürüldü.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:08 
Fas, Dünya
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