Fas Ordusuna Ait Savaş Uçağı Düştü
13 dakika önce
Fas ordusu, ülkenin kuzeyinde eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu.
Fas
ordusu, ülkenin kuzeyinde eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu.
Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, orduya bağlı Mirage F1 tipi savaş uçağının, yerel saatle 11.30'da "teknik arıza" sebebiyle düştüğü belirtildi.
Uçağın ülkenin kuzeyinde eğitim uçuşu yaptığı aktarılan açıklamada, pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:43 Kaynak: AA
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