Son Dakika Haberleri: Fas Ordusuna Ait Savaş Uçağı Düştü

Fas Ordusuna Ait Savaş Uçağı Düştü

13 dakika önce

Fas ordusu, ülkenin kuzeyinde eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

Fas Ordusuna Ait Savaş Uçağı Düştü, System.String[]
Fas ordusu, ülkenin kuzeyinde eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

Fas Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, orduya bağlı Mirage F1 tipi savaş uçağının, yerel saatle 11.30'da "teknik arıza" sebebiyle düştüğü belirtildi.

Uçağın ülkenin kuzeyinde eğitim uçuşu yaptığı aktarılan açıklamada, pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:43 Kaynak: AA

Fas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Stuttgart Teknik Direktörü, Ozan'ı Beğendi: Bayern Münih Maçında Kadroda Olabilir Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu

Fenerbahçe, Bursaspor'a Konuk Oluyor! Maçta İlk Gol Geldi Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Hatay Belediye Başkanı'nın "Suriyeliler Hatay'da Aday Çıkarırsa Seçimi Kazanır" Sözlerine Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 20:56:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fas Ordusuna Ait Savaş Uçağı Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]